"هنية" يعزي "اردوغان" بضحايا الزلزال المدمر

العالم - فلسطين

وعبر "هنية" خلال الاتصال، وفق بيان رسمي صادر عن حركة "حماس"، عن كامل التضامن مع تركيا رئاسة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الأليم.



وأشار إلى صور من تضامن الشعب الفلسطيني كأداء صلاة الغائب في المسجد الأقصى وغالبية مساجد فلسطين على أرواح الشهداء، وحملات التضامن وتقديم المساعدة الواجبة في مناطق الزلزال والتي يقوم بها أبناء وشباب حركة "حماس"، وعلماؤها ومؤسسات العمل الخيري.



وأشاد "هنية" بما تقوم به القيادة التركية وعلى رأسها الرئيس التركي شخصيا في التعامل مع آثار الزلزال غير المسبوقة في تاريخ الدولة التركية، معبرا عن ثقته في أن تركيا سوف تخرج من هذه المحنة أقوى وأكثر وحدة.



من جانبه عبر الرئيس التركي عن شكره لاتصال "هنية" ومواساته في الضحايا، ووضعه في صورة آخر التطورات المتعلقة بأعداد الشهداء والأعداد الذين تم انتشالهم أحياء، مشيرًا إلى أنه وعد شعبه أنه وخلال سنة واحدة سوف يتم توفير كل الاحتياجات من المسكن والمنازل لجميع المتضررين من الزلزال.



ووفقا لآخر البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد القتلى في تركيا 40 ألفًا و642 شخصًا، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5932، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة.



وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، في حين أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى.