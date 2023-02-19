المانيا: يتعين منع أي تصعيد نووي مع إيران

العالم - أوروبا

وقالت بيربوك للصحافيين في مؤتمر ميونيخ للأمن: "يتعين منع أي تصعيد نووي. هذا هو محور جهودنا الدبلوماسية".

وجاء موقف وزيرة الخارجية الالمانية بعد ساعات من لقائها مع نظيرها الاميركي انتوني بلينكن ووزير الخارجية البريطاني جيمز كلورلي ووزيرة الخارجية الفرنسي كاثرين كولونا على هامش مؤتمر ميونيخ الامني ، وقيل بان هذا الاجتماع تمحور حول الموضوع الايراني.

واعرب المجتمعون عن قلق بلادنهم من التعاون العسكري بين ايران وروسيا واتهموا ايران بعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعوا طهران الى تغيير مسارها ، حسب تعبيرهم.