'تراكم القلق والتوتر'.. أسباب الانهيار العصبي وطرق علاجه

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يُطلق على الانهيار العصبي أيضا الانهيار العقلي أو أزمة الصحة العقلية، حسب فوربس.

ووفق موقع مايو كلينيك، فإن الانهيار العصبي ليس مصطلحا طبيا، ولا يشير إلى مرض عقلي محدد. لكن هذا لا يعني أنه استجابة طبيعية أو صحية للضغط العصبي. وقد يشير ما يطلق عليه بعض الأشخاص الانهيار العصبي إلى وجود مشكلة صحية عقلية كامنة تحتاج إلى عناية، مثل الاكتئاب أو القلق.

ويمكن وصف الانهيار العصبي، حسب فوربس، بأنه حالة مرهقة تضعف الأداء الاجتماعي والجسدي. فهي حالة يعاني خلالها الشخص من ضغوط نفسية أو عاطفية شديدة لدرجة أنه لا يستطيع أداء الأنشطة اليومية المعتادة.

ويؤدي الانهيار العصبي إلى تغييرات في الجسم، من ارتفاع في هرمون الإجهاد الكورتيزول والنوربينفرين والدوبامين، ويمكن أن يصبح حينها مركز الاستجابة للخوف في دماغ الإنسان مفرط النشاط.

ويمكن أن يرتبط الانهيار العصبي، حسب فوربس، بالاضطرابات التالية:

اضطراب الهلع

اضطراب ما بعد الصدمة

اضطراب ذو اتجاهين

اضطراب الوسواس القهري

اضطراب الإجهاد الحاد

وتختلف علامات الانهيار العصبي من شخص لآخر، وغالبا ما تظهر كأعراض جسدية وعقلية، وتعتمد على سبب الانهيار.

ووفقا لخبراء تحدثوا لفوربس، تشمل أعراض الانهيار العصبي الشائعة ما يلي:

زيادة معدل ضربات القلب

ضيق في التنفس

دوار

غثيان

ألم صدر

ارتباك

تقلب المزاج

مشاعر الغضب أو الخوف لا يمكن السيطرة عليها

جنون العظمة

صعوبة في التركيز

التغييرات في أنماط النوم

التغييرات في عادات الأكل

ويمكن أن يؤدي عدم معالجة هذه الأعراض إلى مشاكل طويلة الأمد، بما في ذلك الانسحاب الاجتماعي والآثار السلبية على العمل والحياة المنزلية.

وهناك أكثر من سبب لتعرض الشخص لانهيار عصبي. فقد ينشأ الانهيار العصبي من حدث معين، وكذلك من حالة كامنة ومستمرة مثل القلق أو الاكتئاب. وعلى سبيل المثال، تغييرات كبيرة في الحياة مثل الانتقال إلى منزل جديد أو إنجاب طفل أو التعرض لخسارة مالية كبيرة أو الانفصال عن شريك، أو مأساة مثل فقدان أحد الأحباء أو التشخيص الطبي أو حادث سيارة، وفق ما ورد في تقرير فوربس.

ويمكن أن يختلف علاج الانهيار العصبي اعتمادا على سبب الانهيار. وأفضل الطرق للتعامل مع الانهيار العصبي تشمل التواصل مع أحد أفراد الأسرة للحصول على الراحة، والبحث عن دعم علاجي متخصص، وتناول دواء للقلق حسب الحاجة، وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس، والتأمل.