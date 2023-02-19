التواصل.. الحكومة الهندية تواجه ظاهرة زواج الأطفال

العالم - التواصل
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الحكومة الهندية تواجه ظاهرة زواج الأطفال
الصور الفائزة بمسابقة نشنال جيوكرافيك للتصوير
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كوريا الشمالية تحتفل ب"اليوم الساطع" وتحيي ذكرى ميلاد زعيمها السابق
إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب إضراب عمال المطارات في آلمانيا
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لقاء بين قائد الثورة الإسلامية والمسئولين بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف
مسابقة الحلاقة الرجالية في مدينة سمنان الإيرانية
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اكتشاف القوات الروسية تجمعات القوات المسلحة الأوكرانية
كيم جونغ اون يضغط على زر التفجير ويأخذ مجرفة لإطلاق مشروع جديد