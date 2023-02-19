شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على دمشق ومحيطها +فيديو

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. ما ترونه من دمار ليس من اثار الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرا، بل هو عدوان جوي اسرائيلي جديد استهدف العاصمة السورية دمشق ومحيطها، المشاهد تظهر بوضوح حجم الدمار الذي تسبب به العدوان في الأبنية والاحياء السكنية.

مصادر عسكرية سورية تحدثت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين بين المصابين حالات حرجة، مشيرة الى ان العدوان تسبب بتدمير عدد من منازل المواطنين، والحق أضرار مادية في بعض أحياء دمشق ومحيطها.

وفي تفاصيل العدوان، ذكرت المصادر السورية ان الكيان الاسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات صاروخية من اتجاه الجولان السوري المحتل، تصدت لها وسائط الدفاع الجوي السورية وأسقطت معظمها.

ورغم عدم اتضاح الصورة الكاملة للعدوان، إلا المشاهد القادمة من "كفر سوسة" في دمشق تظهر ان الاحتلال اراد ايقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين غير آبه بالفاجعة الانسانية التي تمر بها سورية وشعبها نتيجة الزالزال المدمر الذي ضربها مؤخرا.



وامام هذه الوحشية التي تخلو من كل انسانية، يخيم الصمت على قادة ومسوؤلي الكيان الاسرائيلي، وكأن لا علاقة لهم بالأمر، بينما تتجه الانظار حاليا الى ردة فعل المجتمع الدولي، هل سيحرك ساكنا، وينتقد على الاقل هذه الجريمة الاسرائيلية الشنيعة، بحق أناس لا تزال جثامين أبنائهم تحت ركام الزلزال، أم أنه سيغض الطرف عما حصل وكأن شيئا لم يكن، كما هي العادة.