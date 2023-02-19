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تعليقا على تصريحات الخارجية الأمريكية حول اوكرانيا..

الكرملين: 'واشنطن هي المصدر الرئيس لإثارة التوتر الدولي'

الكرملين: 'واشنطن هي المصدر الرئيس لإثارة التوتر الدولي'
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، حول دعم واشنطن لكييف لاستهداف منشآت في شبه جزيرة القرم.

العالم - روسيا

وقال بيسكوف إن هذه التصريحات هي دليل آخر يؤكد أن واشنطن هي المصدر الرئيس لإثارة التوتر الدولي.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن "السيدة نولاند تنتمي إلى مجموعة كبيرة جدا من "الصقور" الأكثر عدوانية في السياسة الأمريكية. هذه وجهة نظر معروفة بالنسبة لنا، تؤكد مرة أخرى عمق خلافاتنا".

وقال المتحدث باسم الكرملين: "إنها تؤكد مرة أخرى على دور الولايات المتحدة باعتبارها المحرض الرئيسي للتوتر الدولي القائم".

وأعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، يوم الجمعة الماضي، دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لتوجيه ضربات ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم.

واعتبرت نولاند أن المنشآت العسكرية الروسية في القرم أهداف مشروعة يمكن للقوات الأوكرانية استهدافها.

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