وفد صيني يدرس استثمار 50 مليون دولار بقطاع البتروكيماويات الايراني

العالم - ايران

ويستهدف الوفد الصيني في الزيارة، تفقد البنى التحتية لانشاء مصنع لانتاج مادة" كربون السولفور" بالمنطقة الاقتصادية الخاصة.

وأجتمع المدير التنفيذي للمنطقة بوفد الشركات الصينية الذي أبدى رغبة للاستثمار في البلاد في اطار وثيقة التعاون الاستراتيجي الطويل الامد بين ايران والصين.

كما اجتمع الوفد مع شركة " رازي" للبتروكيماويات لبحث مقترحات توفير اللقيم، فضلا عن مدير واحة التقنية والعلوم ومدير منظمة المالية في محافظة خوزستان، لتبادل وجهات ودراسة جدوى للمشروع.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات تبلغ مساحتها 285 هكتارا وتضم 114 شركة كبرى وصغرى منتجة للبتروكيماويات، فضلا عن بنى تحتية مشجعة للاستثمار الاجنبي.