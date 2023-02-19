شاهد.. لهذا السبب يضحي الغرب بالأوكران

العالم - خاص بالعالم

وقال سليمان في حديث لبرنامج مع الحدث:"المعركة في اوكرانيا، ليست هي المعركة الاصلية رغم انها تحظی بتسليط الاضواء، فالمعركة الاصلية هي بين روسيا والغرب".

وعن أسباب استماتة الغرب في تقديم أسلحة متنوعة لأوكرانيا قال سليمان:"هذه الخطوة ليست من أجل تسجيل انتصارات عسكرية لأوكرانيا بل من أجل مواجهة روسيا واستنزاف طاقاتها والتصعيد من خسائر روسيا واطالة امد المعركة علی أمل ان يتضح مخرجاً مناسباً من الازمة للجانب الغربي لأن الوضع الحالي لايتيح الكثير من الساحات لتسجيل انتصار".

وبيّن ان الروس يعملون بصبر وهدوء وطريقة قضم الاراضي والابتعاد عن المعارك الكبری وتسجيل انجازات كبری وعينهم ليست علی كييف بل علی تغيير المعادلة الدولية الكبری التي يفترض ان تتغير من خلال هذه المعركة.

وأكد ان الغرب يرضی بالتقدم الروسي وتحقيق انجازات عسكرية لكنه لن يسمح ان تؤدي هذه الانتصارات الی زعزعة المعادلة الدولية التي عنوانها سيطرة الغرب علی الاحداث والمعايير الدولية، لهذا يضحون بالاوكران.

وأوضح ان الولايات المتحدة عندما كانت تحارب في فيتنام او العراق أو غيرها كانت تعود التوابيت الی المدن الاميركية لكنها اليوم تحارب في اوكرانيا ولاتهتم، فالتوابيت تبقی في اوكرانيا.