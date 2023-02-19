الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣
١٢:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. لهذا السبب يضحي الغرب بالأوكران

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب السياسي أكثم سليمان ان الغرب يضحي بالأوكران من أجل منع روسيا من تغيير المعادلات الدولية.

العالم - خاص بالعالم

وقال سليمان في حديث لبرنامج مع الحدث:"المعركة في اوكرانيا، ليست هي المعركة الاصلية رغم انها تحظی بتسليط الاضواء، فالمعركة الاصلية هي بين روسيا والغرب".

وعن أسباب استماتة الغرب في تقديم أسلحة متنوعة لأوكرانيا قال سليمان:"هذه الخطوة ليست من أجل تسجيل انتصارات عسكرية لأوكرانيا بل من أجل مواجهة روسيا واستنزاف طاقاتها والتصعيد من خسائر روسيا واطالة امد المعركة علی أمل ان يتضح مخرجاً مناسباً من الازمة للجانب الغربي لأن الوضع الحالي لايتيح الكثير من الساحات لتسجيل انتصار".

وبيّن ان الروس يعملون بصبر وهدوء وطريقة قضم الاراضي والابتعاد عن المعارك الكبری وتسجيل انجازات كبری وعينهم ليست علی كييف بل علی تغيير المعادلة الدولية الكبری التي يفترض ان تتغير من خلال هذه المعركة.

وأكد ان الغرب يرضی بالتقدم الروسي وتحقيق انجازات عسكرية لكنه لن يسمح ان تؤدي هذه الانتصارات الی زعزعة المعادلة الدولية التي عنوانها سيطرة الغرب علی الاحداث والمعايير الدولية، لهذا يضحون بالاوكران.

وأوضح ان الولايات المتحدة عندما كانت تحارب في فيتنام او العراق أو غيرها كانت تعود التوابيت الی المدن الاميركية لكنها اليوم تحارب في اوكرانيا ولاتهتم، فالتوابيت تبقی في اوكرانيا.

روابط ذات صلة

الكرملين: 'واشنطن هي المصدر الرئيس لإثارة التوتر الدولي'

بكين تعتزم إطلاق "مبادرة سلام" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا تهيمن على أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن

معارك عنيفة وقصف روسي كثيف على مناطق عديدة شرقي اوكرانيا 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"الحرب في اوكرانيا".. موسكو تذكّر"ماكرون" بـهزيمة نابليون في روسيا

شاهد.. لهذا السبب يضحي الغرب بالأوكران

وفد صيني يدرس استثمار 50 مليون دولار بقطاع البتروكيماويات الايراني

سوريا تطالب مجلس الأمن بمعاقبة الكيان الإسرائيلي على عدوانه الأخير

شاهد.. وصول ثاني قافلة مساعدات لبنانية لمتضرري زلزال حلب

العماد عباس يستقبل مبعوث وزير الدفاع العراقي