الصين تحذر أمريكا من عواقب تصعيد أزمة المنطاد

العالم - آسيا والباسفيك

وقالت الوزارة الصينية، إن أمريكا ستكون مسئولة عن عواقب تصعيد أزمة المنطاد.

وحذرت الصين الولايات المتحدة، اليوم الأحد، من أنها "ستتحمل كل العواقب" إذا صعدت الجدل بشأن بالون صيني أسقطه الجيش الأمريكي هذا الشهر.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن بكين "ستواصل حتى النهاية" نهجها في حالة "إصرار الولايات المتحدة على استغلال القضية".

وفي وقت سابق أمس، حمل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني على واشنطن بلهجة شديدة، مستنكرا رد فعلها "الهستيري" على تحليق منطاد صيني أسقطته بطائرة مقاتلة، وإجراءاتها “الدفاعية”.

وأمام جمع من القادة والخبراء الدوليين المجتمعين في مؤتمر الأمن في ميونخ، وجّه وانغ يي جملة من الاتهامات إلى الولايات المتحدة، معتبرا أن رد فعلها كان "سخيفا وهستيريا" على تحليق منطاد صيني فوق الأراضي الأمريكية، إذ قالت واشنطن إنه أُرسل للتجسس، وأسقطته طائرة حربية أمريكية في 4 من فبراير/شباط، في حين قالت بيجين إنه للاستخدام “المدني”.

وتساءل وانغ يي "السماء مليئة بالمناطيد من دول مختلفة. هل تريدون إسقاط كل منها؟ هذا لا يبرهن أن أمريكا قوية”.

وأضاف الدبلوماسي الصيني أن إسقاط المنطاد "إساءة استخدام للقوة بنسبة 100%"، مكررا أنه كان مجرد منطاد بسيط لأبحاث الطقس، انجرف إلى المجال الجوي الأمريكي على نحو عرضي.

وتابع وانغ يي"نحض الولايات المتحدة على عدم القيام بمثل هذه الأمور السخيفة لمجرد صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية".

وقال "طلبنا من الولايات المتحدة التعامل مع هذا الوضع بهدوء واحتراف. للأسف، تتجاهل الولايات المتحدة هذه الحقائق وتستخدم طائرات مقاتلة متقدمة لإسقاط منطاد بصواريخها، وهو ما أراه سخيفا وهستيريا”.

وجاء بيان الصين عقب اجتماع بين الدبلوماسيين الكبيرين، وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأسقطت طائرة عسكرية أمريكية يوم 4 فبراير ما تسميه واشنطن بالون تجسس صينيا بعد أن عبر أمريكا الشمالية، وتقول بكين إنها كانت مركبة مراقبة الطقس.