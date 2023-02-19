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الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير أنظمة حربية أمريكية

الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير أنظمة حربية أمريكية
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني، وتدمير منظومة رادار أمريكية الصنع بالإضافة إلى مخازن ذخيرة ونقطة تمركز للطائرات المسيرة تابعة للجيش الأوكراني.

العالم - روسيا

يتبع ..

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