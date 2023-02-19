روسيا تحقق أهدافها من خلال أفعی الأناكوندا

العالم – ما رأيكم

ويقول باحثون سياسيون ان الرئيس الروسي غير استراتيجيته في معارك اوكرانيا من الدب الروسي الی استراتيجية أفعی الأناكوندا.

ويعتقد بعض الاستراتيجيين ان استراتيجية روسيا هي استراتيجية الدب الروسي فحين يدخل الدب الروسي الی منطقة يدمرها، لكن الرئيس پوتين، حالياً ينفذ في اوكرانيا استراتيجية أفعی الاناكوندا وهي استراتيجية تطويق الخصم وخنقه حتی الموت وهذا ما يجري في اوكرانيا حالياً.

ويؤكد باحثون سياسيون ان الرئيس بوتين لايستطيع احتلال حتی نصف اوكرانيا بـ300 الف عسكري، لهذا أقام استراتيجيته علی تطويق المدن الاساسية واليوم باخموت باتت شبه ساقطة، وليست هناك مصلحة لبوتين في احتلال هذه المدينة لذا يخنقها حتی تستسلم.

ويبيّن باحثون سياسيون ان الاستراتيجيين الروس يعتقدون ان بلادهم تستطيع الاستمرار بهذا النمط من المعارك لثلاثة سنوات دون ان يتأثروا كثيراً بينما اوروبا واميركا والحلف الاطلسي لايستطيعون ان يستمروا الی نهاية الـ2023، اذاً المعركة باتت معركة وقت.

ويوضح باحثون سياسيون ان روسيا تدمر البنی التحتية الاوكرانية، وتدمر الاسلحة التي ترسلها الغرب لأوكرانيا ويخنق الجنود الاوكران في المدن حتی سقوط المدن تلقائياً واضافة الی كل ذلك، الغرب لن يستطيع ان يتحمل اكثر، فالرأي العام الشعبي الاوروبي أصبح مناهضاً للحرب مع روسيا.

ويشدد كتاب سياسيين علی ان الغرب يضحي بالأوكران من أجل منع روسيا من تغيير المعادلات الدولية.

ويقول كتاب سياسيين ان المعركة في اوكرانيا، ليست هي المعركة الاصلية رغم انها تحظی بتسليط الاضواء، فالمعركة الاصلية هي بين روسيا والغرب.

وعن أسباب استماتة الغرب في تقديم أسلحة متنوعة لأوكرانيا يذكر كتاب سياسيين ان هذه الخطوة ليست من أجل تسجيل انتصارات عسكرية لأوكرانيا بل هي من أجل مواجهة روسيا واستنزاف طاقاتها والتصعيد من خسائر روسيا واطالة أمد المعركة علی أمل ان يتضح مخرجاً مناسباً من الازمة للجانب الغربي لأن الوضع الحالي لايتيح الكثير من الساحات لتسجيل انتصار.

ويبيّن كتاب سياسيين ان الروس يعملون بصبر وهدوء وطريقة قضم الاراضي والابتعاد عن المعارك الكبری وتسجيل انجازات كبری وعينهم ليست علی كييف بل علی تغيير المعادلة الدولية الكبری التي يفترض ان تتغير من خلال هذه المعركة.

ويؤكد كتاب سياسيين ان الغرب يرضی بالتقدم الروسي وتحقيق انجازات عسكرية لكنه لن يسمح ان تؤدي هذه الانتصارات الی زعزعة المعادلة الدولية التي عنوانها سيطرة الغرب علی الاحداث والمعايير الدولية، لهذا يضحون بالاوكران.

ويوضح كتاب سياسيين ان الولايات المتحدة عندما كانت تحارب في فيتنام او العراق أو غيرها كانت تعود التوابيت الی المدن الاميركية لكنها اليوم تحارب في اوكرانيا ولاتهتم، فالتوابيت تبقی في اوكرانيا.

ويؤكد خبراء بالشؤون الروسية ان الهدفيين الاساسيين الذين حددهما الرئيس الروسي من الهجوم علی اوكرانيا قد تحققا.

ويقول خبراء بالشؤون الروسية ان الهدفين الاساسيين هما ان لايكون هناك جيشاً اوكرانياً معادياً لأحد وأن تكون الدولة الاوكرانية دولة محايدة وهذا ما تم حالياً.

ويوضح خبراء بالشؤون الروسية انه لم يعد هناك أي شئ من السلاح الاوكراني علی الاراضي الاوكرانية وكل ما يملكونه هو من الغرب والغرب لايستطيع ان يؤمن لهم دعماً دائماً، فقد استنفذت المساعدات وبدأوا يطلبون السلاح من "اسرائيل" وكوريا الجنوبية وغيرها.

ويعارض خبراء بالشؤون الروسية فكرة اطالة الغرب الحرب في اوكرانيا من أجل استنزاف روسيا، مؤكدين ان روسيا هي التي اتخذت هذا القرار من اجل استنزاف الغرب وقد استنزفوا فعلاً وبدأوا يعلنون ان مخازنهم من الذخائر اصبحت خاوية.

ما رأيكم: