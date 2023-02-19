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موسكو تدين الاعتداء الإسرائيلي على دمشق: انتهاك صارخ" للقانون الدولي

موسكو تدين الاعتداء الإسرائيلي على دمشق: انتهاك صارخ
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أدانت موسكو، اليوم الأحد، بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق وضواحيها الليلة الماضية واعتبرتها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي.

العالم - روسيا

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيانها: "ندين بشدة الأعمال العسكرية الإسرائيلية، والتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وندعو الجانب الإسرائيلي إلى وقف الاستفزازات المسلحة ضد سورية، التي ستكون لها عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وأكدت زاخاروفا، أن الموقف الإسرائيلي في ظل الأزمة الإنسانية التي تعاني منها سورية منذ أسبوعين، جراء الزلزال، تصرف دنيء وغير مقبول، مشيرة إلى أن العديد من دول العالم، بما فيها روسيا، تمد يد العون إلى سورية لتتغلب على مصابهم الجلل، من خلال إرسال الأطباء والمنقذين، والمساعدات الإنسانية.

وذكر شهود ومسؤولون أن ضربة شنها الكيان الصهيوني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد استهدفت مبنى في حي كفر سوسة بوسط دمشق مما أسفر عن سقوط عددا من القتلى.

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