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إيران تتوج ببطولة بابلسر الدولية للكاراتيه

إيران تتوج ببطولة بابلسر الدولية للكاراتيه
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

توج المنتخب الإيراني بلقب بطولة بابلسر الدولية للكاراتيه في قسم الرجال بفوزه على منتخبات الإمارات وعمان وأفغانستان.

العالم - إيران

وأقيمت بطولة بابلسر الدولية الخامسة للكاراتيه في قاعة "شهدای نوبخت" في مدينة بابلسر شمال إيران في فئة الرجال بمشاركة 500 لاعب كاراتيه من الإمارات وعمان وأفغانستان وإيران لمدة ثلاثة أيام.

يذكر أن البطولة الدولية الخامسة للكاراتيه أقيمت لمدة 3 ايام (من 17 إلى 19 فبرایر/شباط) وانتهت ببطولة المنتخب الإيراني.

وفاز المنتخب الأفغاني بالمركز الثاني في هذه البطولة والمنتخب العماني بالمركز الثالث.

وأقيمت منافسات هذه البطولة، بمشاركة لاعبين من 7 فئات عمرية هي الأطفال، والمراهقین، والشباب، والآمال والكبار والرياضيين القدامى.

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