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تضاعف الترانزيت السككي باتجاه آسيا الوسطى عبر منطقة "سرخس"

تضاعف الترانزيت السككي باتجاه آسيا الوسطى عبر منطقة
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير شركة سكك الحديد بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران، تضاعف ترانزيت عبر منطقة "سرخس" الحدودية باتجاه دول آسيا الوسطى.

العالم - إيران

وأوضح مصطفى نصيري في تصريح اليوم الأحد، أن الترانزيت باتجاه آسيا الوسطى في الشهور الـ10 من السنة المالية الجارية -فترة 21 مارس/آذار 2022 حتى 20 يناير/كانون الثاني 2023 -قد بلغ 190 ألف طن بنمو نحو 100 بالمئة صعودا عن 98 ألف طن في الفترة المناظرة السابقة.

وعزا النمو إلى الترانزيت المتعدد عبر منفذ "سرخس" وذلك بواسطة آلية إعادة الشحن من الشاحنات إلى قطارات دول آسيا الوسطى.

وبيّن نصيري أن الوجهة الرئيسية للبضائع من منفذ سرخس، هي أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان.

ولفت إلى تسجيل ترانزيت البضائع عبر "سرخس" مستوى قياسيا في الشهور العشرة المذكورة، مؤكدا أن مادة الكبريت استحوذت على 80 بالمئة من الترانزيت المتجهة نحو تركمانستان.

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تضاعف الترانزيت السككي باتجاه آسيا الوسطى عبر منطقة "سرخس"

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