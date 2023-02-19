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تفاصيل مذكرة التعاون الزراعي بين إيران والصين بقيمة 8.1 مليار دولار

تفاصيل مذكرة التعاون الزراعي بين إيران والصين بقيمة 8.1 مليار دولار
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد وزير الزراعة الإيراني شاهبور أعلائي مقدم، أن الرئيس إبراهيم رئيسي أوعز لكافة الأجهزة المعنية العمل بوجه السرعة لتفعيل المذكرات المبرمة مع الجانب الصيني منها مذكرة التعاون الزراعي بقيمة 8.1 مليار دولار.

العالم - إيران

وبيّن أعلائي مقدم في برنامج تلفزيوني اليوم الأحد ناقش المذكرات المبرمة في إطار زيارة الرئيس رئيسي إلى بكين الأسبوع الماضي، بأن ثمة مذكرة بقيمة 3.5 مليار دولار بمجال الثروة السمكية والمكننة والزراعة والبيوت الزجاجية والزراعة الديمية والتبادل المعرفي بالقطاع الزراعي.

وأضاف توجد مذكرة ثانية بقيمة 4.6 مليار دولار تتعلق بتقديم التمويل المالي لمشروع زراعي بمساحة 550 هكتارا في خوزستان (جنوب غرب)، ومشروع البزل الضخم في شمال البلاد.

وأشار أن: المذكرة الزراعية بين إيران والصين ستدخل حيز التنفيذ بداية السنة المالية القادمة حيث سيتم إنجاز التمهيدات اللازمة في غضون شهر من الآن، ومن ثم نستعد لتطبيق كامل لها.

وأكد مساعد وزير الزراعة الإيراني أنه بدءاً من اليوم تم تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ المذكرة وإبلاغ القطاعات الخاصة والتجارية وغرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة بالمواضيع اللازمة للتعاون.

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تفاصيل مذكرة التعاون الزراعي بين إيران والصين بقيمة 8.1 مليار دولار

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