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موقع نور نيوز الايراني: لم يصب أي ايراني في عدوان الكيان الصهيوني على منطقة كفرسوسة بدمشق

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

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