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مؤتمر ميونخ يوجه صفعة قوية للعليمي

مؤتمر ميونخ يوجه صفعة قوية للعليمي
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

عندما يتحدث الخونة والمرتزقة والعملاء عن السلام في اليمن وهم بعيدين كل البعد عن اليمن والسلام فيه ولايهمهم مايجري فيه من عدوان ومجازر وحصار جائر هم لايعنيهم هذا فهم مجرد أدوات ومرتزقة يخدمون تحالف العدوان ويتحركون وفق املائته وتوجيهاته وينفذون مخططاته فقط ويتكسبون على حساب بيع الاوطان والشعوب.

العالم- اليمن

وبحسب موقع "26سبتمبرنت" ظهر رشاد العليمي رئيس ما يسمى بمجلس القيادة المعين من قبل تحالف دول العدوان بحديث لـ"الحدث " بصورة مهزوزة وهو يتحدث عن السلام في اليمن وذلك بعد الاهانة التي لقيها في مؤتمر ميونخ للامن في العاصمة الالمانية برلين.

فمنذ لحظة وصوله المطار حتى في قاعة المؤتمر لم يسمح له الجلوس ضمن ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر من الرؤساء والزعماء إنما تم وضعة في كراسي ممثلي الاقليات وفي اخر الصف.

بما يوضح ويدلل كيف يتعامل المجتمع الدولي مع هذه "الاصناف من الخونة والعملاء" امثال العليمي الذي ليس له قبول في الداخل اصلا فكيف سيكون له قبول في الخارج لدى المجتمع الدولي لانه لايصلح ان يمثل اليمن لان اليمن أكبر واعظم منه ومن امثاله ومن هم على شاكلته.

العليمي وبلسانه خلال حديثة أكد انهم مجرد مرتزقة لا ناقة لهم ولا جمل وان قرار الحرب والسلم بيد النظام السعودي.

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مؤتمر ميونخ يوجه صفعة قوية للعليمي

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