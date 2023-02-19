الرئيس السوري يلتقي أعضاء لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية

العالم - سوريا

واعتبر الرئيس الأسد خلال لقائه اعضاء الوفد الذين وصلوا إلى سوريا صباح اليوم في زيارة تضامن مع الشعب السوري أنّ العلاقة بين لبنان وسوريا هي بالدرجة الأولى علاقة أخوة بين شعبي البلدين، وهذا هو الأساس الذي من المفترض أن تنطلق منه السياسات الرسمية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين، والعمل من أجل مواجهة التحديات التي يواجهانها.

من جانبهم أشار أعضاء الوفد أنهم توجهوا لسوريا للتعبير عن عمق تضامن اللبنانيين مع الشعب السوري ووقوفهم إلى جانبه، والتأكيد على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية والارتقاء بها في كل المجالات إلى المستوى الذي يلبي مصلحة الشعب الواحد في البلدين الشقيقين.