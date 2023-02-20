الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: نعمل قدر المستطاع لحل المشاكل الاجتماعية والصحية والمالية والمعيشية

حزب الله: نعمل قدر المستطاع لحل المشاكل الاجتماعية والصحية والمالية والمعيشية
الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن حزب الله يعمل قدر المستطاع وبكل إمكانياته لحل المشاكل الاجتماعية والصحية والمالية والمعيشية في لبنان، لافتًا إلى أن تضحيات الشهداء التي حققت الانتصارات في لبنان وسوريا.

العالم _ لبنان

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في احتفال تأبيني أقيم يوم أمس الأحد في حسينية بلدة شعث في البقاع الشمالي بمناسبة مرور أربعين يومًا على وفاة المرحومة إلهام العطار، والدة الشهيد الإعلامي حمزة الحاج حسن.

وقال السيد أمين السيد: إن للشهداء فضلًا عظيمًا لا يمكن أن ننساه، فقد سقطت ببركات دمائهم وتحت أقدامهم مشاريع الإذلال لأمتنا في لبنان وفي سوريا، عندما كنّا نواجه مشروعًا سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا كالذي حصل في حرب تموز أو في حرب الجرود.

وأشار السيد إلى اعترافات السفير الأميركي السابق في سوريا في شهادته أمام الكونغرس عندما قال: إننا حضّرنا المسرح في سوريا وبدأنا نعمل على تجهيز المسلحين وفتح الحدود وإقامة المؤتمرات وضخ الأموال والعمل في الإعلام والسياسة على أساس أن ننتهي من سوريا خلال شهرين أو ثلاثة وكل ذلك عملنا له حساب، لكن الذي لم يكن في حسابنا هو وجود حزب الله في سوريا.

وأشاد السيد أمين السيد بالعملية البطولية التي نفذها الفتى الفلسطيني الذي لم يتجاوز عمره 13 عامًا في فلسطين المحتلة، معتبرًا أنه قام بـعمل يعجز عنه جيش بأكمله وهذا فضل عظيم.

وختم السيد أمين السيد قائلًا: إننا نعمل على قدر استطاعتنا ونحضّر بكل مسؤولية وبكل إمكانياتنا لحل المشاكل الاجتماعية والصحية والمالية والمعيشية في لبنان، داعيًا لأن لا تخرجنا الأزمات والمشاكل من مواقع الفضل والنصر والجهاد والمقاومة، كما يخطط العدو.

روابط ذات صلة

حزب الله: عمليتا القدس أبلغ رسالة كتبت بحروف من رصاص

وفد حزب الله يزور البطريرك الراعي للتهنئة بالأعياد 

حزب الله: القافلة الثانية من حملة رحماء تنطلق من لبنان إلى سورية

حزب الله يدعو الحكومات والمنظّمات إلى تقديم يد العون إلى سوريا وتركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان.. بحث مصير الجلسة التشريعية اليوم والمصارف مستمرة بإضرابها

حماس تستنكر استجابة السلطة الفلسطينية لطلب أمريكي بسحب إدانة الاستيطان

قوات الاحتلال تقتحم نابلس من عدة محاور تمهيدا لهدم منزل الأسير أسامة الطويل

المآسي الانسانية ونفاق الغرب- الجزء الثاني

المآسي الانسانية ونفاق الغرب- الجزء الاول

احتياطيات مصرف لبنان المركزي حاليا من الذهب تقدر بنحو 17 مليار دولار