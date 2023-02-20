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کنعاني: مصداقية مؤتمر ميونيخ تعرضت لضربة قوية

کنعاني: مصداقية مؤتمر ميونيخ تعرضت لضربة قوية
الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في طهران "ناصر كنعاني"، مؤتمر ميونيخ للامن، وقال: إن منظمي هذا المؤتمر وجهوا ضربة كبيرة لمصداقية المؤتمر بأفعالهم وأعطوا المنصة لأشخاص باتوا معروفين لدى الجميع .

العالم - ايران

واضاف كنعاني اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الأسبوعی ان مؤتمر ميونيخ للأمن جسد تعرض الهيمنة الغربية على العالم للخطر بشكل جلي ونعتقد أن هذا المؤتمر تم تنظيمه هذا العام باسم الأمن، ولكن لصالح الحرب ودعاة الحرب.

واكد المؤتمر الذي ينظم باسم الأمن يجب أن يعطي فرصة متساوية لجميع أعضاء المجتمع الدولي للتعبير عن آرائهم وتقييماتهم فيما يتعلق بالفرص والتحديات المتعلقة بالأمن الدولي والنظام العالمي والآليات التي تعزز الأمن والاستقرار.

وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإیرانیة من الدول المهمة لما لها من الدور في تعميق وترسيخ الأمن الإقليمي وهي إحدى الدول الفعالة التي تسهم في ترسيخ الأمن الدولي".

وقال إن عقد هذا المؤتمر باسم المؤتمر الأمني وعدم دعوة دول مهمة وفاعلة مثل ایران وروسيا اليه يعني أنه خسر الفرصة لتقديم وجهات نظر مختلفة ووجهات نظر متعددة الأطراف بشأن النظام والأمن الدوليين وأتاحت هذه الفرصة لطرف وتيار سعى إلى ترسيخ الأحادية في المجال الدولي.

وتابع: إنه منظمو مؤتمر ميونيخ للأمن ارتكبوا خطأ فادحا عندما منعوا طرح آراء تختلف عن اراء الادارة الأمريكية.

یتبع..

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