الرئيس الأمیركي يصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة سرية

العالم - الامیرکیتان

ونشر زيلينسكي صورة على وهو يصافح الرئيس الأمیركي وكتب: "جو بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي مظهر مهم للغاية من مظاهر الدعم لجميع الأوكرانيين".

وكتب زيلينسكي، في قناته على "تليغرام": "جوزيف بايدن، مرحبا بك في كييف! زيارتك هي تعبير مهم للغاية عن الدعم لجميع الأوكرانيين".

من جهته قال بايدن خلال لقائه مع زيلينسكي، إن أوكرانيا ستتلقى دعما لميزانيتها بمليارات الدولارات.

واضاف ان حزمة المساعدات الأميركية الجديدة ستشمل مدافع الهاوتزر والقذائف وأنظمة صواريخ جافلين.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر الرئيس الأمیركي برفقة الرئيس الأوكراني في أحد الشوارع وسط كييف.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف على متن قطار استقله من بولندا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن بايدن قام برحلة بالقطار استغرقت ساعة من حدود بولندا، مشيرة إلى أن الزيارة إلى كييف تمت سرا بسبب مخاوف أمنية، حيث غادر بايدن واشنطن دون سابق إنذار بعد أن تناول هو وزوجته جيل عشاء في أحد المطاعم ليلة السبت. وأفادت بأنه كان من المقرر بالفعل وصول بايدن إلى وارسو صباح الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين، ونفى المسؤولون مرارا وجود أي خطط أخرى يمكنهم الإعلان عنها حول رحلة إلى أوكرانيا أثناء تواجده هناك. كما أصدر البيت الأبيض ليلة الأحد جدولا عاما ليوم الاثنين يظهر فيه أن بايدن لا يزال في واشنطن وسيغادر في المساء إلى وارسو، في حين أنه بالفعل كان غادر بلاده.

وأفاد البيت الأبيض بأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف هو تأكيد التزام واشنطن بالسيادة الأوكرانية

وقال بايدن في بيان نشر على موقع البيت الأبيض، "اليوم أنا في كييف للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة التأكيد على التزامنا الثابت والراسخ بالديمقراطية وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأضاف بايدن، وفق البيان، "اليوم في كييف، ألتقي بالرئيس زيلينسكي وفريقه لإجراء مناقشة موسعة حول دعمنا لأوكرانيا. سأعلن عن شحنة أخرى من المعدات الهامة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدبابات ورادارات المراقبة الجوية.. سنعلن عن عقوبات إضافية ضد النخب والشركات التي تحاول التهرب من العقوبات وتدعم آلة الحرب الروسية... خلال العام الماضي أنشأت الولايات المتحدة تحالفا من الدول من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا بدعم عسكري واقتصادي وإنساني غير مسبوق وسيستمر هذا الدعم".

ولفت بايدن إلى أنه سيسافر إلى بولندا للقاء الرئيس دودا وقادة حلفائنا في الجناح الشرقي، لبحث كيفية استمرار الولايات المتحدة في توحيد العالم لدعم شعب أوكرانيا".