أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 20فبراير 2023

ابرار ..

إيرانُ تَشجُبُ بشدة الغاراتِ الصهيونيةَ الوحشيةَ على دمشقَ والمدنِ السوريةِ الأخرى

جمهوري اسلامي ..

إستشهادُ وإصابةُ نحوِ ثلاثةٍ وثلاثينَ شخصا في الغارةِ الجويةِ الصهيونيةِ الأخيرةِ على ضواحي دمشق

كيهان..

تركيا وسوريا تُثَمِّنانِ المساعداتِ الإنسانيةَ وجهودَ الإغاثةِ الإيرانيةِ الواسعة لِمنكوبي الزلزالِ بالبلدين

سياست روز ..

تَسارُعُ وتيرةِ إنهيارِ الكيانِ الصهيوني .. تظاهراتٌ حاشدةٌ بتلِ أبيب وتَفاقُمُ الصراعِ الداخلي

قدس ..

تَفاقُمُ الهَلَعِ في فلسطينَ المحتلة من تغيُّرِ المعادَلاتِ والموازناتِ لصالِحِ جبهةِ المقاومةِ بالمنطقة

عصر ايرانيان ..

قربُ دخولِ المُسيَّرةِ الايرانيةِ الصنعِ " قاهر" التي لايَكتَشِفُها الرادارُ لمجالِ الخِدمة

خراسان ..

تَفاقُمُ الأجواءِ بشبهِ الجزيرةِ الكورية , تجربةٌ صاروخيةٌ كوريَّةٌ شماليةٌ ومناوراتٌ أمريكيةٌ كوريةٌ جنوبية

جوان ..

السعوديةُ تُقحِمُ أنفَها بالإتفاقِ النووي داعيةً لمشاركةِ بلدانِ مجلسِ التعاونِ بمفاوضاتِ إحيائِه

اطلاعات ..

وزارةُ الخارجية .. محاولاتُ أمريكا وأوروبا المُتشبِّثَةُ بمسارِ الترويعِ من ايرانَ باءَت بالفشل

مردم سالاري ..

رئيسُ الوزراءِ العراقي يتحدَّثُ عن قربِ إستضافةِ بغدادَ جولةً جديدةً من المباحثاتِ الإيرانيةِ السعودية

ارمان ملی ..

الطبيبُ السابقُ في البيتِ الابيض يُحذِّرُ من تدهورِ القُدُراتِ العقليةِ للرئيسِ الامريكي جو بايدن

افتاب يزد ..

جوزيب بوريل يَدعو حلفَ الناتو لتوسيعِ الدعمِ العسكريِّ للجيشِ الأوكراني مقابلَ روسيا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

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عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان (بريطانيا ومحاولة إيجاد حرب نفسية ضد إيران)..تتحرك بريطانيا لفبركة اتهامات جديدة ضد بلادنا في الامم المتحدة بالتنسيق مع امريكا وفرنسا والمانيا وذلك لتصعيد الضغوط على ايران بشأن الاتفاق النووي .

إن القوى الغربية دفعت مفاوضات إحياء الإتفاق النووي بفيينا لطريق مسدود بمحاولتها فرض نفس الشروط والإملاءات الأمريكية المعروفة.

و راهنت هذه القوى على تأجيج الاجواء الداخلية لدفع بلادنا إلى تقديم تنازلات في المفاوضات على حساب قدراتها الدفاعية وسياساتها الاقليمية , الا ان هذا الرهان فشل , فايران رفضت التنازل عن حقوقها القانونية في الاتفاق النووي ورفضت اقحام اية قضايا لاترتبط بالموضوع النووي في الاتفاق . وهنا جاء التحرك البريطاني المرفق بضجة غربية مفتعلة ضد حرس الثورة , لايجاد ارضية لتمرير قرار بمجلس الامن ضد بلادنا في تحرك يحمل فشله معه.

خراسان ..

حول الاوضاع والاجواء في فلسطين المحتلة كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( "إسرائيل " في مسار حرب داخلية ).. فلسطين المحتلة تشهد تظاهرات حاشدة ضد لائحة اصلاحات السلطة القضائية التي تطرحها حكومة نتنياهو في الكنيست , فتظاهرات يوم السبت التي شارك فيها نحو ربع مليون شخص هي السابعة من نوعها منذ تشكيل حكومة نتنياهو قبل اقل من شهرين .

إن هناك مخاوف جدية بتل أبيب من أن يتحول الصراع السياسي بين المعارضة وحكومة نتنياهو إلى مواجهات مسلحة في الشوارع.

فالمعارضة التي تضم احزابا يسارية واخرى يمينية معتدلة تضع كل ثقلها للتصدي لطموحات نتنياهو في احتكار السلطة عبر تقييد صلاحيات القضاء , والاخير يبدي تصلبا واضحا في رفض مطالب المعارضة وهناك انباء عن تبادل الطرفين تهديدات بالتصفية الامر الذي دفع برئيس الكيان وبرئيس الوزراء السابق لاطلاق تحذيرات صريحة من احتمال الانزلاق في حرب اهلية تؤدي لزوال الكيان .

ارمان ملي ..

الرئيس الفرنسي يفقد شعبيته بشكل متسارع , هذا ما جاء في تقرير لصحيفة ارمان ملي يحمل عنوان(تراجع قياسي في شعبية ماكرون) وحسب الصحيفة..عكست نتائج احدث استطلاع عام للرأي في فرنسا انخفاض شعبية الرئيس الفرنسي لمستوى قياسي هو الادنى على مدى ثلاث سنوات.

عبر نحو ثمانية وستين بالمئة من المستطلعين الفرنسيين عن إستيائهم الشديد من سياسات ماكرون الإقتصادية مع تفاقم الأوضاع المعيشية.

وبالطبع حظي ماكرون بتاييد نحو اثنين وثلاثين بالمئة من المستطلعين الا ان نسبة ملحوظة من المؤيدين استندت في موقفها لاعتبارات حزبية ولتحفظات من حدوث فوضى.

ويبدو ان لائحة اصلاحات نظام التقاعد بفرنسا هي القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقول المثل بتفجير تراكمات من النقمة العامة على تدهور الاوضاع الاقتصادية بفرنسا بسبب سياسات ماكرون.

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقال لها عن ( إحتمال تأجيل الإنتخابات في تركيا) ..خطاب الرئيس التركي الاخير بشأن كارثة الزلزال والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بتركيا اضفى نوع من الغموض على مستقبل هذه الانتخابات .

اردوغان قال ان موضوع الانتخابات ليس مطروحا في جدول اعمال حكومته الان وعلى اعتبار ان الاولوية هي لظروف كارثة الزلزال.

الرئيس التركي رد بذلك على تأكيد قوى المعارضة ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها أي في يونيو حزيران المقبل.

في الواقع ترى المعارضة التركية التي تضم ائتلافا من ستة احزاب ان اردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية يناور على تأجيل موعد الانتخابات لكسب الوقت خلف ذريعة ظروف كارثة الزلزال, املا في تحسين موقفه الداخلي الضعيف وموقف حزبه الحاكم , فيما يرى اردوغان ان الاولوية القصوى لحكومته في الوقت الحالي هي لاغاثة منكوبي الزلزال وان موضوع الانتخابات غير مطروح في ظل الظروف الكارثية الحالية .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات ازاحت الستار في تقرير لها عن معلومات صادمة تتحدث عن بيع الكيان الصهيوني اسلحة لدول عربية يحمل عنوان (مجلة عبرية تتحدث عن صفقات تسلح مع بلدان عربية ) جاء فيه..

ازاحت مجلة "اسرائيل ديفينس " العبرية التي تعنى بالشؤون العسكرية والتسلح الستار عن بيع تل ابيب اسلحة ومعدات وذخائر حربية مختلفة لدول عربية تطبيعية .

هذه المجلة العبرية سلطت الضوء على صفقات تسلح بين الكيان الصهيوني وكل من الإمارات والبحرين والمغرب.

وتقول هذا المجلة ان هذه البلدان العربية الثلاثة اشترت اسلحة ومعدات عسكرية من الكيان بقيمة تزيد عن المليار دولار عام 2022

فيما اشترت اسلحة من الكيان بقيمة 800 مليون دولار من الكيان عام 2021 .

وحسب هذه المجلة ايضا سارعت هذه البلدان العربية لتقديم طلبات شراء اسلحة من الكيان بمجرد توقيعها على اتفاقيات الاعتراف به عام 2020, وهناك توقعات بارتفاع مشترياتها من السلاح من الكيان هذا العام ايضا.