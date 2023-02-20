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اليمن..وزارة الإرشاد تدين استمرار النظام السعودي في تسييس الحج

اليمن..وزارة الإرشاد تدين استمرار النظام السعودي في تسييس الحج
الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة اليمنية استمرار النظام السعودي في تسييس الحج ومنع التعامل مع الجهة الرسمية في الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة منذ العام 1436هـ.

العالم-اليمن

ودعت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، الوفد الوطني المفاوض، إلى رفع معاناة الحجاج والمعتمرين اليمنيين الذين يتعرضون للابتزاز والمنع والمعاناة الشديدة جراء إغلاق مطار صنعاء والمنافذ البرية باستثناء منفذ الوديعة غير الكافي، فضلاً عن التعامل غير المسؤول والمجحف من قبل مرتزقة العدوان.

وجدد البيان إدانة الوزارة محاولات مرتزقة العدوان في عدن والرياض التلاعب بحصص الحجاج اليمنيين لصالح وكالاتهم التي أنشأوها مؤخرا في مخالفة للنظام المتعامل به منذ فترة طويلة.

وطالب النظام السعودي بإعادة التعامل مع الجهة الرسمية المعبرة عن الشعب اليمني بعيداً عن التسييس غير المشروع للشعائر الدينية وبعيداً عن المرتزقة الذين لا هم لهم إلا كسب الأرباح على حساب الحجاج والمعتمرين بدون خدمة تذكر وتسييس مقيت لهذه الفريضة.

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اليمن..وزارة الإرشاد تدين استمرار النظام السعودي في تسييس الحج

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