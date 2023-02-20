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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

بايدن في كييف الزيارة والأهداف.. وماذا يراد من التلفيقات النووية الجديدة ضد إيران؟

بايدن في كييف الزيارة والأهداف.. وماذا يراد من التلفيقات النووية الجديدة ضد إيران؟
الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. توعد الرئيس الاميركي جو بايدن بتقديم مليارات اضافية كدعم عسكري لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. 

وفي زيارة مفاجئة إلى كييف، أعلن بايدن عن تقديم نصف مليار دولار تشمل ذخائر وأنظمة مضادة للدبابات للقوات الأوكرانية. من جانبها اعتبرت موسكو أن بايدن يريد قتالها حتى اخر جندي أوكراني.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... طلب الخارجية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام الحياد والتصرف بمهنية في أداء مهامها.

وتعليقا على مزاعم وكالة بلومبيرغ الأميركية حول تخصيب ايران لليورانيوم بنسبة أربعة وثمانين بالمئة، قال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إن طهران ملتزمة بمعاهدة عدم الانتشار النووي، وتتعاون بمهنية مع الوكالة الدولية، وعلى الأخيرة التصرف بالمثل.

كما انتقدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الوكالة الدولية لتسريبها معلومات الى الاعلام عن البرنامج النووي الايراني.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. بايدن في كييف الزيارة والأهداف.. وماذا يراد من التلفيقات النووية الجديدة ضد إيران؟

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