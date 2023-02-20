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هكذا يحسب الصهاينة حساب المعادلة الجديدة التي اطلقها السيد نصرالله

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

المعادلة الجديدة التي اطلقها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالرد على الحصار الامريكي للبنان ودفعه نحو الفوضى والانهيار عبر استهداف العدو الاسرائيلي، استحوذت على اهتمام اوساط العدو وتسببت بقلق داخلي اسرائيلي عكسته تعليقات قناة 12 العبرية.

واكد المحلل السياسي خالد الرواس، ان الصهاينة دوماً هم مربكون نسبتاً للنتائج التي خاضها هؤلاء مع المقاومة سواء في لبنان او في فلسطين المحتلة على مدى العقد والنصف الماضي.

وقال الرواس في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": ان الصهاينة يأخذون كل من كلمة من سماحة السيد حسن نصرالله على محمل الجد، وعلى محمل التنفيذ الحقيقي والصادق، مشيراً الى انه بالنسبة لموضوع الحصار النفطي يقول الصهاينة ان السيد نصرالله يهددنا ونحن لا علاقة لنا، طالما ان لبنان وقع شركات قطرية وفرنسية، وغيرها، معتبراً ان المسألة ليست هنا، بل الضغوط التي يمارسها الصهاينة والامريكان على هذه الشركات كي لا تستخرج النفط.

كما شدد الرواس على ان الخشية الاسرائيلية هذا يعني ان قواعد اللعبة اصبحت بيد المقاومة وليست بيد الصهاينة، وثانياً انهم لا يستطيعون ان يحددون ساعة الصفر في مسألة شن اي عدوان على لبنان طالما هناك قوة رادعة استطاعت بان تلقنهم درساً قاسياً.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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هكذا يحسب الصهاينة حساب المعادلة الجديدة التي اطلقها السيد نصرالله

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