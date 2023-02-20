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هزة ارضية بقوة 6.3 درجات في انطاكية التركية ويشعر بها سكان سوريا ولبنان وفلسطين

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

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