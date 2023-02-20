مصدر مطلع يكشف أسباب تراجع إنتاج النفط في الأردن لعام 2022

العالم _ الأردن

وقال المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه الاثنين: "إن مستويات الإنتاج في آبار حقل حمزة غير مستقرة وتختلف بين الحين والآخر وفقا لمعطيات عدة منها إجراء الصيانة وارتفاع نسبة المياه في الآبار"



وأضاف المصدر أن الإنتاج في العام الماضي كان من خلال بئرين، حيث تم إيقاف العمل في آخر بسبب ارتفاع نسبة المياه



وأوضح المصدر أن جميع الكميات المنتجة من حقل حمزة يتم بيعها بالسعر العالمي لشركة مصفاة البترول ويتم تكريرها وإنتاج المشتقات النفطية، مؤكدا أن خطة تطوير حقل حمزة مستمرة وما زالت فرص إنتاج النفط عالية



وبلغت كمية النفط المنتجة في الأردن لعام 2022 من حقل حمزة النفطي 94675 برميلا على مدار العام مقارنة مع 105 آلاف برميل خلال 2021، بموجب اتفاقية تطوير وتشغيل حقل حمزة النفطي المبرمة مع شركة البترول الأردنية والتي وقعت 2020 بهدف زيادة إنتاجية الآبار العاملة في الحقل.