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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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إدارة الطوارئ والكوارث التركية: زلزالان في هاتاي الأول بقوة 6.4 في منطقة ديفني والثاني بقوة 5.8 بمنطقة سمنداغ
مراسل العالم: انباء عن تحطم الزجاج في مطار حلب بفعل الهزة الأرضية الشديدة وانهيار عدد من المباني
الهزة الأرضية الجديدة في تركيا وسوريا شعر بها سكان لبنان والأردن وفلسطين
هزة ارضية بقوة 6.3 درجات في انطاكية التركية ويشعر بها سكان سوريا ولبنان وفلسطين
وكالة انباء سانا: وصول طائرة إيرانية إلى مطار حلب الدولي تحمل 24 طناً من المواد الغذائية والطبية لمتضرري الزلزال
المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط: أطالب "إسرائيل" بوقف هدم منازل الفلسطينيين خصوصا في القدس الشرقية
المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط: البؤر الاستيطانية الجديدة التي أعلنت عنها "إسرائيل" تفاقم التوتر وهي غير قانونية
مجلس الأمن: أنشطة "إسرائيل" الاستيطانية تعرقل بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على حدود 1967
مراسل العالم: انباء عن تحطم الزجاج في مطار حلب بفعل الهزة الأرضية الشديدة وانهيار عدد من المباني
الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش
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