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إدارة الطوارئ والكوارث التركية: زلزالان في هاتاي الأول بقوة 6.4 في منطقة ديفني والثاني بقوة 5.8 بمنطقة سمنداغ

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

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