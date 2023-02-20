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مرصد الزلازل الأردني: العديد من مناطق شمالي ووسط المملكة شعرت بالزلزال الذي يبعد 450 كم عن عمان

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

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