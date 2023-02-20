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عاجل | نائب الرئيس التركي: 20 هزة ارتدادية بعد الزلزال الذي شهدته ولاية هاتاي مساء اليوم

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

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