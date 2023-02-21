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البنك المركزي الايراني يضع خطة جديدة لتقوية العملة الوطنية

البنك المركزي الايراني يضع خطة جديدة لتقوية العملة الوطنية
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

قرر البنك المركزي الايراني اعتماد حزمة جديدة للحد من ارتفاع العملة الاجنبية وتقوية العملة الوطنية، سيتم تنفيذها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

العالم - ايران

ووفقًا لهذا النموذج ، تخضع جميع موارد النقد الأجنبي الناتجة عن الصادرات لسيطرة البنك المركزي.

هذا النموذج ، الذي تم تنفيذه بنجاح من قبل الحكومة الروسية ، وادى الى استرداد الروبل لقيمته في غضون شهر بعد الانخفاض الأولي في حالة حرب أوكرانيا ، وحتى انه بلغ أعلى من القيمة السابقة ، هو عبارة عن عقود العملات الاجنبية بنسبة 100 في المائة.

في هذا النموذج ، تصبح العملات التي يتم الحصول عليها من الصادرات ، خاصة في الصناعات والمناجم التي تنتج منتجاتها من خلال مصادر الطاقة الرخيصة وتبيعها في الأسواق العالمية ، خاضعة لسيطرة البنك المركزي ، وهؤلاء المصدرون الرئيسيون (البتروكيماويات والصلب والنحاس ، إلخ) يجب أن يعرضوا عملتهم الاجنبية في سوق صرف العملات والذهب.

وفيما لو تم تنفيذ هذا النموذج بنجاح ، فسيكون هناك احتمال بسقوط سعر العملة الاجنبية في سوق العملات واستعادة العملة الوطنية قيمتها على غرار ما حدث في روسيا.

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