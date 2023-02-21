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حزب الله: طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي دليل على رفض التطبيع

حزب الله: طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي دليل على رفض التطبيع
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أشادت العلاقات العربية والدولية في حزب الله بإقدام قمة الاتحاد الافريقي على طرد الوفد الإسرائيلي من القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

العالم _ لبنان

ونوهت العلاقات بالموقف الجزائري الشجاع الذي أثمر بالتعاون مع دولة جنوب إفريقيا على اتخاذ هذه الخطوة، وترى فيه تعبيراً صادقاً عن حقيقة الموقف الجزائري الوطني الرافض للتطبيع مع كيان العدو، والذي طالما تميزت به الدولة الجزائرية التي عرفت بدعمها التاريخي القوي للقضية الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانبها والى جانب القضايا العربية المحقة.

واعتبرت أن ما حصل في العاصمة الاثيوبية دليل أكيد على رفض وجود الكيان الصهيوني الغاصب واعتباره جرثومة سرطانية تستحيل الحياة معها وأنها عضو غريب عن جسم المنطقة لا يمكن تقبله، وأن كل محاولات التطبيع القائمة بين بعض الدول العربية وهذا الكيان المجرم ليست سوى سراباً ووهماً لن ترضى بها شعوب أمتنا ولن تكون لها أية نتائج.

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حزب الله: طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي دليل على رفض التطبيع

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