الخارجية الصينية: أمريكا هي اكبر مصدر اسلحة في حرب اوكرانيا

العالم - آسيا والباسفيك

وجاء ذلك ردا على تصريح أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن "الصين قد تقدم لروسيا دعما قاتلا، وتساعد في نشر الأكاذيب عن بلادنا".

وردا على تصريح بلينكن،أوضح متحدث وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي،يوم أمس،"ليست الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بإبلاغ الصين بما يجب أن تفعله بشأن الأزمة الأوكرانية لأن الولايات المتحدة، وليست الصين، هي من ترسل الأسلحة إلى ساحة المعركة.

وقال وانغ في مؤتمر صحفي دوري ردا على استفسار ذي صلة، "إننا لن نسمح أبدا بتوجيه أصابع الاتهام، بل والإكراه والضغط من جانب الولايات المتحدة بشأن علاقاتنا مع روسيا".

فيما يتعلق بقضية أوكرانيا، ذكر وانغ أن موقف الصين يركز على دعم محادثات السلام، والمجتمع الدولي يدرك تماما مَن يدعو للحوار ويسعى جاهدا مِن أجل السلام، ومَن يذكي النيران ويؤجج المواجهة.

وحث الجانب الأمريكي على التفكير بجدية في الدور الذي لعبه، والقيام بشيء للمساعدة فعليا في تهدئة الموقف وتعزيز محادثات السلام، والتوقف عن إلقاء اللوم على الآخرين ونشر المعلومات المضللة.

وقال إن الصين ستظل تدعم السلام والحوار بقوة، وستظل تلعب دورا بناء في تخفيف حدة الوضع.

وفي معرض إشارته إلى أنه لم يتبق سوى أيام قليلة على مرور السنة الأولى على اندلاع الأزمة الأوكرانية، قال وانغ إن الصين ستصدر وثيقة موقف بشأن السعي إلى تسوية سياسية للأزمة.

وأوضح أن الوثيقة ستعيد التأكيد على مقترحات الرئيس شي جين بينغ المهمة، ما يشمل احترام سيادة جميع البلدان ووحدة وسلامة أراضيها، والتمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان على محمل الجد، ودعم جميع الجهود التي تؤدي إلى حل سلمي للأزمة.

وأضاف أن الوثيقة ستؤكد مجددا أنه لا يجب خوض حرب نووية أبدا، وأنه لا يمكن مطلقا لطرف أن يحقق الفوز في حرب نووية.