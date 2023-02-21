بالفيديو.. ما هي رسالة زيارة "الأسد" الى عُمان؟

العالم - خاص بالعالم

وأضاف، قاسم في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن زيارة الرئيس السوري "بشار الأسد" إلى سلطنة عمان تحمل التهديد الأخير إلى الكيان الصهيوني، بأن أي اعتداء آخر على سوريا سيفتح جبهة المقاومة، لا سيما وأن الوقت ملائم حسب كلام الأمين العالم لحزب الله السيد "حسن نصر الله" ورئيس حركة أنصار الله السيد "بد الملك الحوثي" لفتح جبهة المقاومة بوجه هذا الاحتلال.

وأوضح قاسم أن كسر الحصار الأميركي المفروض على سوريا من قبل حلفاءها وأصدقاءها من خلال إرسال المساعدات الإنسانية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وإخراج المبعوث الصهيوني من القمة الأفريقية، والوضع الداخلي المتأزم داخل كيان الاحتلال، أثار غضب كيان الاحتلال مما جعله يصب جام غضبه على الشعب السوري في من خلال العدوان الاخير.

وأشار قاسم إلى أن كيان الاحتلال أراد من خلال العدوان الأخير على سوريا أن يرسل رسائل إلى الدول التي كسرت الحصار الأميركي على سوريا من خلال إرسال المساعدات إلى الشعب السوري المنكوب.

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