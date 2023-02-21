رئيس جمهورية العراق يستقبل وزير العمل اللبناني

العالم - العراق

وتحدث الرئيس رشيد، أثناء اللقاء، عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتأكيد على ضرورة الإرتقاء بها لتشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، حيث أوضح أن العراق يقف إلى جانب لبنان، معبراً عن الثقة بقدرة اللبنانيين على تجاوز المرحلة الراهنة.

وأكد الرئيس رشيد أهمية توسيع آفاق التعاون بين العراق ولبنان من خلال تبادل الزيارات والخبرات سيما في مجالات العمل والحماية الاجتماعية والتدريب المهني لما يشكله هذا من أهمية في رفد أسواق العمل بذوي الاختصاص.

بدوره، أكد الوزير بيرم أن العلاقة بين لبنان والعراق حكومة وشعباً هي علاقة تطورت بالتواصل وتأكدت بالظروف الصعبة، كما عبّر عن الأمل بتعزيزها لتيسير إجراءات العمل للبنانيين في العراق وللعراقيين في لبنان، ومشيراً إلى أن العراق كان ومازال مؤازراً ومسانداً ومتضامناً مع قضايا لبنان المشروعة، متمنياً دوام علاقات الأخوة والتعاون الثنائي.