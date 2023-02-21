الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣
١٠:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس جمهورية العراق يستقبل وزير العمل اللبناني

رئيس جمهورية العراق يستقبل وزير العمل اللبناني
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق، ان رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الثلاثاء، في قصر بغداد، وزير العمل اللبناني مصطفى حسين بيرم والوفد المرافق له.

العالم - العراق

وتحدث الرئيس رشيد، أثناء اللقاء، عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتأكيد على ضرورة الإرتقاء بها لتشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، حيث أوضح أن العراق يقف إلى جانب لبنان، معبراً عن الثقة بقدرة اللبنانيين على تجاوز المرحلة الراهنة.

وأكد الرئيس رشيد أهمية توسيع آفاق التعاون بين العراق ولبنان من خلال تبادل الزيارات والخبرات سيما في مجالات العمل والحماية الاجتماعية والتدريب المهني لما يشكله هذا من أهمية في رفد أسواق العمل بذوي الاختصاص.

بدوره، أكد الوزير بيرم أن العلاقة بين لبنان والعراق حكومة وشعباً هي علاقة تطورت بالتواصل وتأكدت بالظروف الصعبة، كما عبّر عن الأمل بتعزيزها لتيسير إجراءات العمل للبنانيين في العراق وللعراقيين في لبنان، ومشيراً إلى أن العراق كان ومازال مؤازراً ومسانداً ومتضامناً مع قضايا لبنان المشروعة، متمنياً دوام علاقات الأخوة والتعاون الثنائي.

روابط ذات صلة

الرئيس العراقي يؤكد أهمية التنسيق مع حكومة منطقة كردستان العراق

رشيد يعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع تركيا

الرئيس العراقي يعزي نظيره السوري بضحايا الزلزال

الرئيس العراقي يستقبل وزير الخارجية الروسي في بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السوداني: سنصل الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات

شاهد.. نهاية الوجود الفرنسي في بوركينافاسو

العتبة العباسية المقدسة ترسل قافلة مساعدات إنسانية إلى سوريا

رئيس جمهورية العراق يستقبل وزير العمل اللبناني

ليبيا: مجلس الدولة يؤجل جلسته للنظر في التعديل الدستوري

اصدار حكم الاعدام بحق زعيم زمرة تندر الارهابية جمشيد شارمهد 