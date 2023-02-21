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العتبة العباسية المقدسة ترسل قافلة مساعدات إنسانية إلى سوريا

العتبة العباسية المقدسة ترسل قافلة مساعدات إنسانية إلى سوريا
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الثلاثاء، ارسال قافلة من المساعدات الإنسانية تضم 76 عجلة تحمل مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والخدمية.

العالم - العراق

وقال الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة، السيد مصطفى ضياء الدين في كلمة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قافلة من المساعدات من الإنسانية، انطلقت من العتبة العباسية بتوجه مباشر من متوليها الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي إلى سوريا".

وأضاف أن "القوافل محملة بشتى صنوف المساعدة الغذائية والخدمية، لتستجيب لنداء المرجعية الدينية العليا، التي طالبت بتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين في أسرع وقت".

فيما أكد رئيس قسم ما بين الحرمين المقدسين، نافع الموسوي، أن "القافلة تضم 76 عجلة بمختلف الأنواع والأحجام، وستكون المواد كالتالي، وهي: 1102 طن من المواد الغذائية و 8 أطنان من المواد الطبية، و158 طناً من الملابس و228 طناً من المفروشات والأغطية، و20 طناً من اللحوم، و20 ألف لتر من الماء، و108 آلاف طن من الوقود، بالإضافة إلى مفرزتين طبيتين بمجموع 220 مسعفاً، و25 خيمة".

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