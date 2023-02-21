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بفوزه على الفيصلي السعودي

فولاد الإيراني يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

فولاد الإيراني يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

تغلب فريق فولاد خوزستان الإيراني على فريق الفيصلي السعودي، وأقصاه من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه عليه (1-0) على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

العالم - إيران

سجّل ساسان أنصاري، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64، ليعبر بفريقه فولاد خوزستان إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية.

وتمكن فولاد من تسجيل هدف المباراة الوحيد بعد عرضية أخطأ وليد الأحمد إبعادها لتصل إلى أنصاري الذي وضعها في الشباك بالدقيقة 64.

وحاول الفيصلي بعدها العودة للمباراة بعدة تغييرات، حيث شارك عبد المجيد السواط وإسماعيل عمر وعبد الله القحطاني، لكنها لم تفلح في تغيير نتيجة المباراة.

وكاد الفيصلي أن يسجل هدف التعادل بعد ركنية لعبها وليد الأحمد برأسه مرت بجانب القائم، ليطلق بعدها حكم المباراة الصافرة بفوز فولاد.

وتحددت الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا وهي كالتالي: في شرق آسیا؛ تشونبوك موتورز من كوريا الجنوبية، کویسل کوبه واوراواردز من اليابان، وباتوم من تايلند، وفي غرب اسيا تأهلت فرق فولاد من إيران، الدحیل من قطر، الشباب والهلال من السعودية.

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