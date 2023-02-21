إعلام الاحتلال: قناة اتصال سرية مفتوحة منذ أسابيع بين تل أبيب ورام الله

العالم - خاص بالعالم

رغم إعلان السلطة الفلسطينية قبل نحو شهر بوقف التنسيق الأمني مع الكيان الاسرائيلي اثر هجوم دام شنه جيش الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، الاعلام العبري يكشف النقاب عن وجود قناة اتصال سرية بين الطرفين مفتوحة منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة.

موقع 'واللا' العبري تحدث عن قناة محادثات وصفها بالسرية والمباشرة بين مكتب رئيس السلطة محمود عباس ومكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تحت عنوان بحث سبل منع التصعيد.

الموقع نقل عن مصادر لم يسمها ان قناة الاتصال بين تل ابيب ورام الله مفتوحة منذ أسابيع وان اتصالات مباشرة جرت بين رئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية والرجل الثاني فيها حسين الشيخ.

وبحسب واللا فإن الاثنين تهاتفا والتقيا عدة مرات آخرها واللقاء الاخير والذي تمحور حول بلورة التفاهمات التي أفضت لسحب مقترح فلسطيني لقرار ادانة الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

تسريبات موقع واللا كان قد ورد بعض منها في تقرير لموقع اكسيوس الاميركي مؤكدا بدوره بوجود اتصالات بين الطرفين منذ شهرين تقريبا وان الادارة الاميركية على علم بالامر.

كما ان هنغبي كان قد اكد وجود محادثات مع الجانب الفلسطيني وقال انها ترمي لوقف الخطوات الأحادية الجانب من الطرفين.

من جهتها كشفت القناة الثانية عشر العبرية ومواقع اعلامية اخرى عن بنود التفاهمات التي جرت بين الطرفين والتي نصت على امتناع السلطة عن التوجه لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان واجراء لمحادثات لإعادة التنسيق الأمني مع الاحتلال مقابل تسهيلات إسرائيلية وتجميد القرارات الاخيرة ضد الفلسطينيين.

مواقف رام الله وما تبعه من سحب تمرير قرار إدانة كافة العمليات الاستيطانية للاحتلال في مجلس الامن ووقفها بشكل كامل قبل لحظات من طرحه بشكل رسمي اثارت استغرابا على الساحة الفلسطينية.

فيما استنكرت حركة حماس قرار السلطة سحب القرار وعدته سلوكا خارجا عن الإجماع الوطني فيما شددت على ان الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن كامل أرضه.



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