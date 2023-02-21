مظاهرات في المغرب للتنديد بغلاء الأسعار وتراجع الحريات

العالم - خاص بالعالم

شعارات سياسية تتستر بأخرى اقتصادية ومعيشية اطلقها نشطاء وحقوقيون مغاربة، خلال تظاهرات في العاصمة المغربية الرباط، تنديدا بالغلاء، في ذكرى تأسيس حركة عشرين فبراير عام الفين واحد عشر.

من أمام مبنى البرلمان، رفع العشرات من المتظاهرين شعارات تندد بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، كما طالبوا بالحرية والمساواة ومحاربة الفساد وتجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.



عدد من المدن الأخرى في البلاد شهدت وقفات مماثلة، مثل فاس والدار البيضاء. منظمو التظاهرات شددوا على المطالب الاجتماعية وفي مقدمتها قضايا الغلاء والزيادات في أسعار المواد الأساسي.

وقال عبد الحميد أمين عضو الجبهة الاجتماعية المغربية:"بالنسبة للشعب المغربي، كل الوعود التي قطعت خلال الانتخابات الأخيرة، لم يتم تنفيذ أي منها على الإطلاق، ولهذا السبب يستمر الكفاح من أجل العدالة الاجتماعية. حياتنا اليوم أصبحت أكثر تكلفة كما لم تكن عليه من قبل. لقد ارتفعت أسعار جميع المواد الغذائية بشكل كبير، وأسعار الوقود".

وكانت الحكومة المغربية، قالت في التاسع من الشهر الجاري إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل، من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية بالأسابيع المقبلة.



إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي، لا يؤيد التصريحات الحكومية، إذ شهد ارتفاعا وصل إلى ستة فاصل ستة بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة بثلاثة فاصل اثنين بالمئة في عام2021.

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