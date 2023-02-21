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روسيا تستدعي السفيرة الأمريكية في موسكو لهذا السبب..

روسيا تستدعي السفيرة الأمريكية في موسكو لهذا السبب..
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إنها استدعت السفيرة الأمريكية "لين تريسي" بشأن ما وصفته "بالمسار العدواني" المتزايد لواشنطن متهمة إياها بتوسيع انخراطها في الصراع الأوكراني.

العالم - روسيا

وأضافت وزارة الخارجية "في هذا الصدد، أبلغنا السفيرة بأن المسار العدواني الحالي للولايات المتحدة لتعميق المواجهة مع روسيا في جميع النواحي يأتي بنتائج عكسية".

كما طالبت الولايات المتحدة بتقديم تفسير بشأن انفجارات ألحقت أضرارا بخطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 العام الماضي.

وفي بيان اتهمت الخارجية الروسية واشنطن بتوسيع مشاركتها في الصراع الأوكراني، قائلة: "إن رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية، تم استدعاؤها إلى وزارة الخارجية الروسية، في 21 فبراير، وذلك على خلفية التورط المتزايد للولايات المتحدة في الأعمال القتالية إلى جانب نظام كييف".

وأضافت أنها أبلغت السفيرة الأمريكية بضرورة أن تتخذ واشنطن خطوات لسحب عسكرييها والعسكريين التابعين لحلف شمال الأطلسي "الناتو" من أوكرانيا.

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