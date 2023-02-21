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100طن مساعدات إيرانية إلى منكوبي الزلزال في اللاذقية

100طن مساعدات إيرانية إلى منكوبي الزلزال في اللاذقية
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير المركز الثقافي الإيراني في مدينة اللاذقية السورية "علي رضا فدوي" أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعثت لحد اليوم الثلاثاء، ما يبلغ عن 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى منكوبي الزلزال في مدينة اللاذقية السورية؛ مبينا أن هذه الكمية من المساعدات وصلت على متن 3 طائرات إلى "قاعدة الحميميم" باللاذقية، وقد سُلمت إلى السلطات السورية هناك.

العالم - إيران

وأوضح "فدوي" لوكالة "إرنا" اليوم، أن هذه المساعدات تشمل أنواع المواد الغذائية والدواء والحليب المجفف وخيام الإيواء والبطانيات، مضافا إلى سائر الأدوات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب السوري في ظل الظروف الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب شمال البلاد فجر الإثنين 6 شباط/ فبراير الجاري.

يذكر أن 10 طائرات حملت لحد اليوم، المساعدات الإنسانية الإيرانية المخصصة لمنكوبي الزلزال في سوريا، وبما يشمل طائرتين إلى العاصمة دمشق، و3 طائرات إلى مدينة اللاذقية، و5 شحنات أخرى إلى مدينة حلب.

في سياق متصل، تطرق مدير المركز الثقافي الإيراني في اللاذقية إلى الزلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر الذي هز هذه المدينة السورية أمس الاثنين؛ مبينا أنه تسبب في قلق سكان المدينة ونزوح بعضهم إلى خارجها كما قضى البعض الآخر ليلتهم في السيارات أو الحدائق العامة.

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