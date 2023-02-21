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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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بايدن: الملايين من الأوروبيين هبوا لدعم الأوكرانيين
بايدن: التزامنا تجاه الشعب الأوكراني وسيادة أوكرانيا لا يتزعزع
بايدن: البولنديون كانوا كرماء عندما فتحوا منازلهم للأوكرانيين الفارين من الحرب
بايدن: الولايات المتحدة وبقية الحلفاء قدموا الدعم والسلاح والمساعدات الإنسانية لأوكرانيا
بايدن: الحرب ليست ضرورة بل هي مأساة وبإمكان بوتين إيقاف الحرب بكلمة واحدة
بايدن: لا يمكن بأي حال أن نتسامح مع الحكام المستبدين
بايدن: العام الماضي شهد وحشية استثنائية من جانب القوات الروسية والمرتزقة في أوكرانيا
بايدن: على جميع الحلفاء التمسك بالقوة إزاء ما يجري في أوكرانيا
بايدن: سندافع عن الديمقراطية وحق الناس في العيش بحرية في أوكرانيا
بايدن: دعمنا لأوكرانيا سيبقى راسخا والديمقراطية ستنتصر حتما
بايدن: سندافع عن الديمقراطية وحق الناس في العيش بحرية في أوكرانيا
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش
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