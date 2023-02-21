إيران ترفض المواقف المعادية لها في مؤتمر ميونيخ للأمن

العالم - من إيران

في الوقت نفسه كانت التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين أيضا من بين القضايا التي أثيرت في هذا المؤتمر السنوي. أما إيران فكانت حاضرة أيضا في صلب محادثات المشاركين بهذا المؤتمر وصدرت تصريحات مختلفة حول إيران والقضايا المتعلقة بها.

ما حدث في مؤتمر ميونيخ للأمن كان مثالا جديدا وواضحا لمحاولات الترويج لفكرة وموضوع الخوف من إيران والتأثير على السياسة الدولية ضد طهران.

وكان حضور شخصيات معادية لإيران ومشاركتها في أعمال مؤتمر ميونيخ الأمني من ضمن أفعال منظمي هذا المؤتمر التي تتعارض مع هدف هذا المؤتمر المتمثل في المساعدة على إرساء الأمن.

وناقش برنامج "من إيران" في أحدث حلقاته رفض إيران للمواقف المعادية لها في "مؤتمر ميونيخ للأمن" مع الخبير في الشؤون الدولية "ابوالفضل ظهره وند".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..