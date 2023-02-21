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جو بايدن: بوتين ظن أننا لن نتحرك تجاه الحرب في أوكرانيا

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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