الشيخ يزبك: بالتفاهم والحوار نختار رئيسا

العالم - لبنان

وقال: "يراهنون على الانهيار التام ليصنعوا لبنانَ جديدًا، ونقول لهم خسئتم لن نسمح بالانهيار وكل ما يعمل في صالح هذا الانهيار سنكون له بالمرصاد وسنواجهه" .

وخلال كلمة له في حفل تأبيني أقيم في بلدة تعلبايا البقاعية، شدّد الشيخ يزبك على أن "الدعوة الى الحوار والتفاهم هي السبيل للحل، لأن اللبنانيين يحبون العيش سويًا، لذا على السياسيين أن يتعلموا من هذا الشعب كيف يكون التفاهم والوفاق وكيف يكون الاختيار لرئيس يحفظ الوطن وسيادته، لا رئيس مفروض يعمل لمصلحة جهة من الجهات أو دولة من الدول، وإنما يعمل من أجل اللبنانيين جميعًا".

وقال سماحته: "نحن في لبنان لا بد أن نعيش القضية الفلسطينية وأن تبقى هي القضية الأم، ولن نقبل أن يُعزل لبنان عن محيطه العربي، فلبنان مرتبط بمحيطه العربي، لذا لن نقبل أخذ لبنان من محيطه إلى أي مكان آخر أو أن يتحول إلى دولة تطبيع".

وختم الشيخ يزبك قائلًا: "نريد لبنانَ قويًا لبنان العزة والانتصار، لذلك يجب أن نقتدي بالشعب الفلسطيني الذي لم ييأس"، مؤكدًا أننا "سنكون جنبًا الى جنب مع كل من يدافع عن القضية".