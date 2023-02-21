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العقوبات الايرانية تشمل 13 كيانا و15 شخصا في الإتحاد الأوروبي و8 أشخاص في النظام البريطاني

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

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