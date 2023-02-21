الخارجية الايرانية تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات أوروبية وبريطانية

العالم - إيران

وتشمل العقوبات الإيرانية 13 كيانا و15 شخصا في الإتحاد الأوروبي و8 أشخاص في النظام البريطاني.

وكتبت وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية في بيانها: وفقاً لموافقات السلطات المختصة وفي إطار قواعد وآليات الجزاءات ذات الصلة، كإجراء متبادل، يخضع الأشخاص والمؤسسات التالية في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني للعقوبات لتحريضهم وتشجعيهم في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية ودعم العنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية، والترويج للعنف والاضطرابات في إيران، ونشر الأكاذيب والترويج لمعلومات كاذبة عن إيران فضلا عن المشاركة في تصعيد العقوبات الجائرة بحق الشعب الإيراني التي تعتبر إرهابا اقتصاديا.

وأضافت أن: جمهورية إيران الإسلامية، إذ تدين الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني في دعم وتسهيل، وكذلك الامتناع عن مواجهة الأعمال التخريبية للأشخاص والمؤسسات السالفة الذكر، والتي تنتهك الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، تؤكد أن أفعالهم في تشديد العقوبات القاسية هو انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

تتخذ جميع مؤسسات جمهورية إيران الإسلامية، بناءً على موافقات السلطات المختصة، الإجراءات اللازمة، والطرق المعتادة لتنفيذ هذه العقوبات بما في ذلك حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول أراضي جمهورية إيران الإسلامية، وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي الخاضعة لولاية جمهورية إيران الإسلامية.

أ) الاتحاد الأوروبي:

المؤسسات والشركات:

1- قيادة الحلفاء الأوروبية SACEUR

2- شعبة القيادة الوطنية وعمليات الفضاء العامة بالجيش الألماني National Command & General Space Operations Division

3- شركة مافي ويجمان كراوس الألمانية للصناعات العسكرية Maffei Wegmann Kraus

4- الشركة الألمانية للصناعات العسكرية Quantum-Suystem GMBH

5- شركة تيسنكروب الألمانية للصناعات العسكرية للأنظمة البحرية Thyssenkrupp Marine system

6- شركة الصناعات العسكرية إي.إس.جي ألمانيا ESG

7- شركة MBDA الألمانية للصناعات العسكرية

8- التحالف الأوروبي من أجل إسرائيل، بلجيكا

9- مركز المعلومات والتوثيق الإسرائيلي، هولندا Center for Information and Documentation Israel

10- مؤسسة مسيحيون من أجل إسرائيل، هولندا

11- شركة يورو سبايك للأسلحة Euro Spike

12- شركة Thales الفرنسية ومقرها الإمارات

13- شركة HENSOLDT للصناعة التسليحية الألمانية ومقرها الإمارات

الأشخاص:

1- السيدة إيزابيل روما، وزيرة المساواة بين المرأة والرجل الفرنسية

2- رولان ليكيور وزير الصناعة الفرنسي

3- السيدة ريناتا ألت، عضو مجلس النواب الألماني

4- رودريش كيسويتر، عضو البرلمان الألماني

5- مايكل هيلموت روث عضو البرلمان الألماني

6- يانيك جادوت ممثل فرنسا في البرلمان الأوروبي

7- فريدريك ريس، ممثل بلجيكا في البرلمان الأوروبي

8- السيدة ميشيل دي فوكولور، عضو سابق في مجلس الأمة الفرنسي

9- جوزيف شوستر رئيس المجلس المركزي لليهود الألمان

10- أليكس بنيامين، مدير مركز العلاقات العامة للنظام الصهيوني الأوروبي، بلجيكا

11- السيدة ناومي ميستروم، مديرة مركز المعلومات والتوثيق الصهيوني، هولندا

12- برنارد رو، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الفرنسية في الإمارات ومقرها الإمارات العربية المتحدة

13- جيمي م. فلاي مدير راديو فردا

14- السيدة سالي لامي، رئيس التسويق الإقليمي في HENSOLDT

15- مايكل تراوت رئيس شعبة القيادة الوطنية وعمليات الفضاء العامة بالجيش الألماني

ب) النظام البريطاني:

1- ماثيو جوناثان جوكس ماثيو، مساعد مفوض شرطة متروبولیتان للعمليات الخاصة

2- النقيب ستيوارت إروين، قائد قاعدة كالدروز البحرية الملكية البريطانية

3- ألان جاكوب رئيس مجلس إدارة جويش كرونيكلز

4- العميد البحري فيليب دينيس نائب قائد القوات البحرية المشتركة

5- العميد البحري أدريان فراير قائد الوحدة البحرية البريطانية

6- النقيب جيمس بايرون قائد قوة المهام المشتركة 150 (CTF-150)

7- العميد بن ألدوس قائد جهاز الأمن البحري الدولي

8- العميد الجوي نيكي توماس، قائد المجموعة الجوية البريطانية 83