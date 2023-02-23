الحوثي: خفض للتصعيد وانفراجة بسيطة لكن هناك مماطلة بدعم أمريكي

العالم - خاص بالعالم

لكن السيد الحوثي وخلال كلمة له في الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس المجلس السياسي الاعلى صالح الصماد اشار الى وجود مماطلة من جانب دول العدوان في مسارات المفاوضات.

مشددا ان هذه المماطلة تاتي من الطرف الامريكي الذي يسعى الى عرقلة وافشال المحادثات التي تتوسط فيها سلطنة عمان بهدف حرف مساراتها وتبرية الجانب السعودي والاماراتي من المسؤولية المترتبة من هذه الحرب.



الى ذلك شدد السيد الحوثي على انه لن يكون هناك سلام او حل في اليمن الا برحيل جميع الغزاة الامريكيين والبريطانيين والسعوديين والاماراتيين من الاراضي اليمنية

ومع تاكيد السيد الحوثي على استقلال البلاد والمسؤولية الانسانية التي تقع على عاتق التحالف تتوالى الانباء حول مصير المباحثات في العاصمة العمانية.

حيث اشارت وسائل اعلام مقربة من السعودية والامارات الى قرب الاتفاق الشامل وعلى راسه المسائل الانسانية كرفع الحصار وفتح مطار صنعاء ودفع مرتبات الموظفين.

وسائل اعلام اخرى اثارت شكوك كبيرة حول هذه المفاوضات حيث قالت ان فشلها اقرب الى نجاحها وذلك يعود لاصرار دول العدوان على تبرية نفسه من الابادة والجرائم التي ارتكبتها في اليمن.

وكذلك تريد حرف بوصلة الصراع للاشارة الى حرب داخلية في اليمن ليس لها فيها اي يد وهذا ما ترفضه صنعاء بشكل قاطع.

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