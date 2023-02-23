حركة النهضة تحذّر من توسّع عمليات الإختطاف وتنكيل السلطة

العالم - خاص بالعالم

لكن أحزاب المعارضة وصفت موجة الاعتقالات الراهنة التي شملت سياسيين وناشطين وإعلاميين وقضاة ورجال أعمال؛ بانها قمعية وغير قانونية وطالبت بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين.

في سياق هذه الحملة اعتقلت الشرطة عز الدين الحزقي وهو أحد أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد ووالد المعارض البارز جوهر بن مبارك الذي اعتقل الأربعاء.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الأمين العام للحزب الجمهوري الوطني عصام الشابي، والعضوة البارزة في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى.

ودعا حراك الخامس والعشرين من يوليو/ تموز المساند للرئيس إلى تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات الثراء غير المشروع، وتجاوز القانون لقيادات الاتحاد العام للشغل.

وقالت حركة النهضة ان رئيسها راشد الغنوشي؛ يخضع لتحقيق مستمر مبنية على وشاية عضو من نقابة أمنية، وأدانت توقيف المعارضين والإعلاميين في البلاد، محذرة من توسع عمليات الاختطاف والتنكيل الممنهج من السلطة، بحسب وصفها.

كل ذلك يأتي في سياق الحملة المتصاعدة ضد منتقدي الرئيس سعيد الذي وصفهم بالخونة.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد إزاء الاعتقالات وحثت جماعات حقوقية سعيد على تغيير مساره.

وقال الاتحاد الاوروبي انه يتابع بقلق التطورات الاخيرة في تونس؛ ويأمل أن تتمكن السلطات التونسية من العثور على الحلول المناسبة لعديد من التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها البلاد.

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